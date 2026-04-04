Tesoro ancestral: rescatan una tinaja centenaria en el paraje Los Mistoles

Una comitiva especializada se internó en el monte santiagueño para proceder al levantamiento de una tinaja de barro de grandes dimensiones, que habría quedado al descubierto recientemente.

04/04/2026

En un operativo que combinó seguridad y preservación histórica, efectivos de la Comisaría 39 de Los Telares y la Policía Ambiental lograron el exitoso rescate de una pieza arqueológica de gran valor en el corazón del departamento Salavina.

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Todo ocurrió días atrás en el paraje Los Mistoles, bajo la supervisión de la Comisario. Insp. María del Carmen Gómez, una comitiva especializada se internó en el monte santiagueño para proceder al levantamiento de una tinaja de barro de grandes dimensiones, que habría quedado al descubierto recientemente.

La tinaja, que presenta un buen estado de conservación, tiene una antigüedad estimada en varios siglos y se cree que fue utilizada por las comunidades indígenas que habitaron la región para almacenar agua o alimentos. Su hallazgo representa un importante aporte al conocimiento de la historia y la cultura de la zona.

Las imágenes muestran el delicado trabajo del personal policial para extraer la pieza, que se encontraba parcialmente enterrada. Dada la fragilidad del material y su evidente antigüedad, el traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar su resguardo.

"Colaboramos activamente para asegurar que este patrimonio de nuestra tierra regrese a donde pertenece: el cuidado de los especialistas", informaron desde la fuerza.

El hallazgo de esta tinaja antigua en el paraje Los Mistoles es un acontecimiento de gran relevancia para la historia y el patrimonio cultural de la provincia de Santiago del Estero. La pieza se suma a otros descubrimientos arqueológicos realizados en la zona, que confirman la presencia de poblaciones indígenas en la región desde tiempos ancestrales.

La pieza ya se encuentra en custodia y será analizada por expertos en patrimonio para determinar su origen exacto y antigüedad.