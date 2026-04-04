VIDEO: así fue el reencuentro entre Martín Demichelis y Franco Mastantuono en España

El entrenador se cruzó al futbolista de la Selección Argentina en el duelo entre Mallorca y Real Madrid.

04/04/2026

El fútbol regaló una imagen especial este sábado en la previa del partido entre RCD Mallorca y Real Madrid por LaLiga de España, con el emotivo reencuentro entre Martín Demichelis y Franco Mastantuono.

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Antes del inicio del encuentro, el entrenador argentino saludó primero a Álvaro Arbeloa y luego protagonizó un sentido abrazo con el joven mediocampista, a quien dirigió durante su etapa como DT de River Plate.

Un vínculo que nació en River

Demichelis fue quien le dio la oportunidad a Mastantuono de debutar como profesional. Su estreno se produjo el 28 de enero de 2024, en el empate 1-1 ante Argentinos Juniors por la Copa de la Liga Profesional.

Desde entonces, el juvenil continuó su crecimiento y recientemente formó parte de la doble fecha FIFA con la Selección Argentina, donde busca ganarse un lugar de cara al Mundial 2026.

El desafío de Demichelis en España

Mientras tanto, Demichelis atraviesa un momento exigente en su carrera como entrenador, con el objetivo de mantener al Mallorca en la máxima categoría del fútbol español.

Actualmente, su equipo se encuentra en zona de descenso, a solo un punto de Elche CF, uno de sus principales rivales en la lucha por la permanencia.

El calendario tampoco será sencillo, ya que deberá enfrentar a equipos como Rayo Vallecano, Valencia CF, Villarreal CF y Real Oviedo como local, además de visitar a Deportivo Alavés, Girona FC, Getafe CF y Levante UD.