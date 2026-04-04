“Fue una desgracia con suerte”: Barby Franco contó el choque que sufrió con su hija en la Ruta 3

La influencer relató cómo un conductor en contramano generó la maniobra que terminó en el impacto. Viajaba con su hija, la niñera y su mascota, y destacó que todos resultaron ilesos.

04/04/2026

Barby Franco relató el choque que sufrió junto a su hija y su niñera. El vehículo de la influencer, en el que viajaban también su hija, la niñera y su perra, fue impactado luego de frenar por una maniobra en contramano de un conductor en plena ruta 3, a la altura de Cañuelas. Franco contó el episodio en Instagram y agradeció la ayuda recibida.

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Barby iba junto a su hija Sara Burlando y la niñera Miriam Alderete, cuando un hombre de 82 años en una camioneta Mitsubishi L200 se cruzó en sentido contrario y provocó el incidente. La justicia bonaerense ya identificó y localizó al conductor tras abandonar el vehículo y fue detenido.

Así relató Barby Franco el momento del choque

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer a todos por mandarnos mensajitos. La verdad que fue una desgracia con suerte. Íbamos en el auto Sara, la niñera, mi perrita y yo, que iba manejando. Íbamos por la ruta 3, kilómetro 71, las dos manos como una autopista, digamos, y del otro lado mano hacia Capital”, contó Barby Franco en Instagram.

“Íbamos retranqui, como lo dice en la ruta ciento veinte, ciento diez. Obviamente también porque voy con mi bebé y porque íbamos un poco cargadas con cosas”, detalló.

En sus publicaciones, Franco reconstruyó el momento crítico: “En una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja y digo: ‘No creo que se atreva’. Cuando veo que avanza, digo: ‘No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina o no sé’. Cuando veo que el tipo viene como en contramano mía, dije: ‘No, no, no, no puede ser’, no puede ser, que fueron nada, segundos”.

“Freno una vez cuando dudo si el tipo se iba a mandar o no. Cuando lo veo realmente que se manda, ahí freno con todo y el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras, que por suerte no nos hizo nada y por suerte yo no choqué, no lo toqué al que venía andando en contramano y por suerte no toqué el camión, que también pudo haber sido tremendo”, relató.