Santos Lugares resiste el avance del agua: los vecinos se unieron para evitar las inundaciones

La comunidad del departamento Alberdi enfrenta la emergencia hídrica con trabajo conjunto, solidaridad y esperanza ante un posible descenso del caudal en los próximos días.

04/04/2026

La Comisión Municipal de Santos Lugares, en el departamento Alberdi, informó que la comunidad continúa resistiendo frente a la situación hídrica, en un escenario donde vecinos y autoridades trabajan codo a codo para evitar inundaciones y sostenerse en pie.

En ese marco, se ejecutaron tapones en los cortes realizados semanas atrás, con el objetivo de descomprimir el revestimiento del Canal de la Patria y frenar el ingreso de agua proveniente de los sectores de Camino de Maravilla y Vinalito hacia la jurisdicción. Las tareas forman parte de un operativo para contener el avance del agua.

Santos Lugares

Además, se comunicó que la pasarela permanece habilitada exclusivamente para motocicletas, gracias al esfuerzo conjunto de vecinos de los departamentos Jiménez y Alberdi, quienes colaboraron para garantizar la conectividad en medio de la emergencia.

La situación mantiene en alerta a toda la comunidad, donde familias enteras se organizan, ayudan y redoblan esfuerzos día a día para proteger sus hogares y evitar que el agua avance.

Desde la parroquia El Santo Cristo se encuentran recibiendo donaciones destinadas a los vecinos afectados. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con el padre Carlos al número 3856182605.

Santos Lugares

De acuerdo a estimaciones técnicas, se espera que en los próximos días se registre un descenso considerable del caudal de agua, lo que genera expectativas en la población.

Finalmente, desde la Comisión Municipal destacaron y agradecieron el compromiso, la colaboración y la responsabilidad de toda la comunidad, resaltando la unión de los vecinos como una de las principales fortalezas para atravesar este difícil momento.