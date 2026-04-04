Violenta gresca entre familias en Las Termas terminó a los tiros: dos heridos, uno en estado delicado

El enfrentamiento ocurrió en barrio Adela. Un hombre recibió un disparo en la zona genital y fue derivado al Hospital Regional, mientras que el otro fue operado en el CIS Termas. Hay demorados y la Justicia investiga.

04/04/2026

Un grave episodio de violencia se registró este sábado por la tarde en Las Termas de Río Hondo, donde una gresca entre dos familias derivó en un enfrentamiento armado que dejó dos hombres heridos de bala, uno de ellos en estado delicado.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 en calle Santa Fe, casi John Kennedy, en el barrio Adela, donde personal policial intervino de urgencia ante un conflicto de gran magnitud entre integrantes de las familias Jugo y Pacheco.

Según el testimonio de Valentina Galván (25), todo comenzó cuando escuchó detonaciones desde el exterior de su vivienda. Al salir, observó que personas vinculadas a la familia Pacheco realizaban disparos y agredían a su cuñado, Nelson Jugo, lo que desató la reacción de su grupo familiar y derivó en una gresca generalizada.

En medio del enfrentamiento, y de acuerdo a las primeras versiones, Nelson Pacheco habría extraído un arma tipo pistola y efectuado un disparo que impactó en la zona de la ingle de Jugo. Por su parte, Frédy Pacheco (31), también herido, sostuvo que la agresión se originó tras una discusión previa y que fue Nelson Jugo quien habría disparado con un revólver, provocándole una grave lesión en la pierna.

Ambos fueron trasladados de urgencia al CIS Termas, donde el médico de guardia constató que Nelson Jugo presentaba una herida de bala en el pene, por lo que debido a la gravedad fue derivado al Hospital Regional, donde permanece en estado delicado.

En tanto, Frédy Pacheco sufrió una fractura de fémur producto del disparo y debió ser intervenido quirúrgicamente, permaneciendo internado bajo observación.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, mientras que al menos dos personas fueron demoradas en el marco del procedimiento.

La causa es investigada por el fiscal de turno Pérez Vicents, quien dispuso las medidas iniciales para esclarecer el hecho.