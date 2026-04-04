Central Córdoba sufrió otro duro golpe ante Newell’s, en el Madre de Ciudades

El Ferroviario no pudo en casa, jugo gran parte del encuentro con uno menos y cayó por 3 a 1 en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura.

05/04/2026

Central Córdoba sufrió una derrota que deja preocupación, tras caer ante Newell’s en un contexto que, en la previa, parecía favorable para el equipo de Lucas Pusineri. Sin embargo, el Ferro volvió a evidenciar problemas que ya se venían repitiendo y terminó pagando caro cada error.

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Desde el arranque, el equipo santiagueño nunca logró acomodarse al partido. La sorpresa táctica del rival lo descolocó y rápidamente quedó en desventaja. La defensa mostró desatenciones claras y lo sufrió en el primer gol de García a los 10 minutos, donde la marca fue débil y permitió que el local golpeara primero. A eso se sumó la falta de reacción, en un equipo que no encontró claridad para generar juego ni peso ofensivo en los primeros minutos.

Las complicaciones aumentaron con el correr del primer tiempo. La lesión de Aguerre obligó a un cambio temprano y, como si fuera poco, Central Córdoba se quedó con uno menos por la expulsión de Pignani tras una dura infracción. Con ese panorama, el Ferro quedó expuesto y lo volvió a sufrir: Newell’s fue efectivo y con Salomón estiró la diferencia, dejando el partido muy cuesta arriba antes del descanso.

Sin embargo, en el segundo tiempo apareció otra versión. A pesar de la inferioridad numérica, Central Córdoba mostró actitud y fue a buscar el partido. Con los cambios, ganó aire y logró el descuento a través de Diego Barrera, que le puso suspenso al cierre. El equipo empujó, generó situaciones y metió al rival contra su arco, pero volvió a fallar en la definición, una de las grandes deudas de la tarde.

Ya en el final, con el Ferro jugado en ataque, llegó el golpe definitivo de Scarpeccio, que sentenció el 3 a 1. Una derrota que deja en evidencia que Central Córdoba necesita mejorar en solidez defensiva y eficacia, dos aspectos claves si quiere ser competitivo en el torneo.