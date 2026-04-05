Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
X
Regionales

Impactantes videos muestran los daños del temporal en San Miguel de Tucumán

Tras el fuerte temporal del sábado, barrios de la capital y del interior quedaron bajo el agua, con calles anegadas y problemas en la circulación.

Hoy 01:18

Las lluvias intensas que se registraron en San Miguel de Tucumán durante el sábado provocaron anegamientos y daños materiales en diferentes barrios. Vecinos difundieron impactantes videos que registran el avance del agua sobre calles y veredas, así como vehículos afectados por las inundaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El temporal también dejó consecuencias en localidades del interior y en el área metropolitana, donde se reportaron calles anegadas y complicaciones en la movilidad urbana.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en rutas y sectores vulnerables, mientras persisten los efectos del temporal en la provincia.

TEMAS Tucumán

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción: un hombre manejaba borracho, atropelló a una motocicleta y mató a dos mujeres
  2. 2. El Estado deberá pagarle la moto que desapareció tras ser secuestrada en un operativo
  3. 3. Crédito millonario: qué dijo Virginia Gallardo tras figurar en un listado del Banco Nación
  4. 4. Marco Trungelliti cerró una semana histórica en Marrakech pese a caer en la final ante Rafael Jódar
  5. 5. Central Córdoba sufrió otro duro golpe ante Newell’s, en el Madre de Ciudades
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT