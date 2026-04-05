Impactantes videos muestran los daños del temporal en San Miguel de Tucumán

Tras el fuerte temporal del sábado, barrios de la capital y del interior quedaron bajo el agua, con calles anegadas y problemas en la circulación.

Hoy 01:18

Las lluvias intensas que se registraron en San Miguel de Tucumán durante el sábado provocaron anegamientos y daños materiales en diferentes barrios. Vecinos difundieron impactantes videos que registran el avance del agua sobre calles y veredas, así como vehículos afectados por las inundaciones.

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El temporal también dejó consecuencias en localidades del interior y en el área metropolitana, donde se reportaron calles anegadas y complicaciones en la movilidad urbana.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en rutas y sectores vulnerables, mientras persisten los efectos del temporal en la provincia.