Tragedia en Tucumán: un niño de 12 años murió electrocutado en medio del fuerte temporal

El menor jugaba en la vía pública cuando recibió una descarga eléctrica. Es la primera víctima fatal confirmada por las intensas lluvias.

Hoy 07:36

Una profunda conmoción sacude a Tucumán tras la muerte de un niño de 12 años que falleció electrocutado en medio del fuerte temporal que afecta a la provincia desde hace varias horas. La víctima, identificada como Lisandro, se convirtió en la primera muerte confirmada en el marco de las intensas precipitaciones.

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El trágico episodio ocurrió en la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital tucumana, frente a un supermercado mayorista. De acuerdo con los primeros reportes, el menor se encontraba jugando en el agua acumulada en la vía pública cuando, por causas que aún son materia de investigación, entró en contacto con una corriente eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

Las autoridades trabajan para determinar el origen de la descarga, en un contexto marcado por anegamientos, cables caídos y posibles fallas en el tendido eléctrico a raíz del temporal.

Según consignó un medio local, el niño cursaba el último año de la escuela primaria y era el único hijo varón de su familia. Con el correr de las horas, la escena se volvió aún más desgarradora con la llegada de su padre, quien, entre gritos y lágrimas, se enteró de la tragedia.

El hecho generó alarma entre los vecinos y reavivó el reclamo por mayores medidas de seguridad en medio de condiciones climáticas extremas, donde el riesgo eléctrico aumenta considerablemente en la vía pública.