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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
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Una Pascua con corazón: la Policía llevó alegría a los niños de Los Juríes

Con motivo de la celebración de Pascuas, los uniformados sorprendieron a los más pequeños con un gesto que dejó huella: la entrega de bolsitas con golosinas a más de 100 niños.

Hoy 11:19

En una jornada cargada de ternura y tradición, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 48 de Los Juríes demostraron que su trabajo va mucho más allá de la seguridad.

Con motivo de la celebración de Pascuas, los uniformados sorprendieron a los más pequeños con un gesto que dejó huella: la entrega de bolsitas con golosinas a más de 100 niños.

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La emotiva iniciativa tuvo lugar este domingo por la mañana en la base de la Comisaría Comunitaria N° 48, donde el personal policial repartió dulces y sonrisas a niños de entre 3 y 12 años, manteniendo viva una costumbre entrañable: la tradicional frase infantil “Santa Pascua, deme la bendición”.

Este gesto solidario no solo reforzó el vínculo entre la Policía y la comunidad, sino que también mostró el costado más humano de quienes, día a día, velan por el bienestar de todos. Porque a veces, la seguridad también se construye con pequeños grandes actos de amor.

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