Mariano Navone ganó su primer título ATP: se consagró en Bucarest tras vencer a Daniel Mérida

El argentino se convirtió en el cuarto campeón nacional en el certamen, después de Franco Davín, José Acasuso y Juan Ignacio Chela.

Hoy 11:40

El argentino Mariano Navone se consagró campeón del ATP 250 de Bucarest tras vencer al español Daniel Mérida por 6-2, 4-6 y 7-5, logrando así el primer título ATP de su carrera profesional.

El bonaerense, ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, consiguió el triunfo más importante de su trayectoria luego de haber perdido dos finales durante la temporada 2024.

Una final cambiante y muy exigente

El partido, disputado en el Centro Nacional de Tenis Simona Halep, tuvo una duración de dos horas y 17 minutos y mostró un desarrollo muy parejo, con catorce quiebres de servicio.

Navone dominó con claridad el primer set, pero el español reaccionó en el segundo en un parcial muy irregular. En el set decisivo, el argentino tuvo que luchar hasta el final: no pudo cerrarlo cuando sacó 5-3 y dispuso de dos match points, aunque recuperó la iniciativa y logró un quiebre clave en el duodécimo game para sellar el 7-5 definitivo.

Un título que confirma su recuperación

El jugador nacido en 9 de Julio llegó a esta definición con mayor experiencia tras haber disputado otras dos finales ATP. Además, arrastraba un importante desgaste físico, ya que en semifinales protagonizó el partido más largo del torneo, con tres horas y 31 minutos, ante Botic van de Zandschulp, donde incluso salvó dos match points.

Desde febrero, el tenista argentino trabaja junto al entrenador Alberto Mancini, tras finalizar su etapa con Andrés Dellatorre. Este cambio marcó un nuevo impulso luego de un período irregular en el que pasó de ser Top 30 en 2024 a caer hasta el puesto 99, además de atravesar problemas físicos, especialmente en los pies.

Un fin de semana histórico para el tenis argentino

El título también se suma a una gran racha personal, con 10 triunfos en sus últimos 11 partidos, y llega poco después de su consagración en el Challenger de Punta Cana.

Además, su logro formó parte de un hecho destacado para el tenis nacional, ya que tres argentinos alcanzaron finales ATP el mismo fin de semana: Marco Trungelliti en Marrakech y Román Burruchaga en Houston.

Con esta consagración, Navone se convirtió en el cuarto argentino en ganar en Bucarest, después de Franco Davín, José Acasuso y Juan Ignacio Chela, y logró saldar una cuenta pendiente al conseguir su primera corona en el circuito ATP.