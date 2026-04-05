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Conmoción en Tucumán: una pareja murió al quedar atrapada en su vehículo en plena tormenta

Las víctimas volvían de una celebración en Tafí Viejo. Tenían una hija de 9 meses que no estaba en el auto.

Hoy 16:27

Después del feroz temporal que azotó Tucumán, la Policía encontró dentro de un auto volcado en un canal de riego los cuerpos de una pareja que era buscada desde el sábado.

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Se trata de Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, ambos volvían de un casamiento en Tafí Viejo. Tenían una beba de 9 meses que no estaba con ellos.

Ambos habían salido de una fiesta cuando el temporal los sorprendió y el agua terminó arrastrando el auto. En un primer momento, la corriente comenzó a llevarse el vehículo y, al llegar a un canal de riego, se dio vuelta y quedó con las ruedas hacia arriba. Con el fuerte caudal, los dos quedaron atrapados y murieron.

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