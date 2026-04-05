Sorpresa en River: Eduardo Coudet dejó afuera a Lencina y Ruberto de la lista ante Belgrano

Con tres triunfos consecutivos, el ciclo de Eduardo Coudet empieza a marcar diferencias en River Plate y no solo desde los resultados. Para el duelo frente a Belgrano, el técnico sorprendió al dejar fuera de la lista a Santiago Lencina y Agustín Ruberto, en una decisión puramente futbolística.

El caso que más ruido generó fue el de Lencina, quien por primera vez en el año no fue convocado. Su participación en la temporada había sido escasa, con apenas 70 minutos distribuidos en cinco partidos, todos durante el ciclo de Marcelo Gallardo. Lejos de su mejor versión mostrada en 2025, cuando sumó 19 encuentros y tres goles, el volante fue perdiendo terreno hasta quedar relegado.

Por su parte, Ruberto tampoco logró meterse en la consideración del Chacho. El delantero aún no sumó minutos desde la llegada del nuevo entrenador y ya había quedado afuera en otras convocatorias durante este año. Supo tener su oportunidad como titular en un momento delicado del equipo, cuando la falta de gol era una preocupación central en la etapa final del ciclo de Gallardo.

Las ausencias abrieron la puerta para los más chicos. Juan Cruz Meza volvió a ser citado tras seis meses sin aparecer en Primera, mientras que Lautaro Pereyra recibió su primera convocatoria luego de destacarse en la Reserva. Una señal clara de que Coudet no duda en apostar por juveniles si responden dentro de la cancha.