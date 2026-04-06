Pusineri fue autocrítico tras la derrota de Central Córdoba: “No me representa el primer tiempo”

El Ferroviario cayó 3-1 ante Newell’s en el Madre de Ciudades y el DT marcó la falta de regularidad como una de las principales preocupaciones.

Hoy 12:10

Central Córdoba sufrió otro duro golpe ante su gente al caer 3 a 1 frente a Newell's Old Boys en el Estadio Único Madre de Ciudades, sumando así su segunda derrota consecutiva.

Tras el encuentro, el entrenador Lucas Pusineri realizó un análisis autocrítico y remarcó las diferencias entre el bajo rendimiento del primer tiempo y la reacción mostrada en el complemento.

El DT del Ferroviario fue claro al referirse al flojo arranque del equipo, que se fue al descanso 0-2 abajo.

"No me representa lo que hicimos en el primer tiempo, no fue lo que hablamos ni lo que planificamos", expresó el entrenador, mostrando su disconformidad con lo realizado por sus dirigidos en esa etapa.

Por otro lado, el técnico valoró la mejoría mostrada en la segunda mitad, incluso jugando con un futbolista menos.

"El cambio de actitud fue notable. Eso sí me representa. Hubo una competitividad mucho mejor y el equipo mostró otra cara", destacó Pusineri, quien también señaló que la diferencia no fue táctica sino actitudinal.

"No pasa por el sistema, sino por cómo se juega. Dimos muchas ventajas y ante un rival necesitado eso se paga caro", analizó.

El entrenador también se refirió a la posibilidad de darles lugar a los jugadores surgidos del club. "Soy pro de los jugadores nacidos en la institución, pero hay que encontrar el momento adecuado para que puedan consolidarse", explicó.

Además, remarcó la necesidad de sostener el nivel durante todo el partido: "No podemos tener dos caras tan distintas. Tenemos que mantener lo bueno que hicimos en el segundo tiempo desde el inicio".

Pensar en lo que viene

Pese al golpe, Pusineri consideró que la derrota también puede dejar enseñanzas y aseguró que trabajará para corregir errores y fortalecer el aspecto mental del equipo.

"Hay que sumar todo lo que se pueda. Esto es largo y sabemos cuáles son los objetivos", concluyó el entrenador, dejando en claro que el objetivo es llegar con chances a las últimas fechas del torneo.