La figura de Colón de Santa Fe presentó a su novio en medio de una entrevista: “Es un amor irracional”

Ignacio Lago recibió un video sorpresa de su pareja que emocionó a todos. “Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, dijo.

Hoy 00:18

Ignacio Lago, actual figura de Colón de Santa Fe, protagonizó un momento histórico al presentar públicamente a su novio durante una entrevista televisiva, convirtiéndose en el primer futbolista profesional argentino en hacerlo abiertamente.

El hecho ocurrió durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, donde el delantero recibió un video sorpresa de su pareja que emocionó a todos en el estudio.

En el video, su novio le dedicó sentidas palabras: “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo. Luego destacó su compromiso como futbolista y como persona: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos”.

El mensaje final también fue muy celebrado: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.

La emoción de Lago

Tras ver el video, el atacante del Sabalero no pudo ocultar su emoción y habló sobre su relación: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”, expresó.

Además, confesó que no sabía nada de la sorpresa: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y demuestra su cariño de esta manera tan especial”, comentó.

En lo deportivo, Lago también atraviesa un gran presente, ya que tiene prácticamente acordada la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027 con Colón, lo que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagos del plantel.

El presidente del club, José Alonso, confirmó que la situación está muy avanzada: “Está todo sobre la mesa y solo falta que llegue el representante para firmar”, aseguró.

De esta manera, el delantero no solo atraviesa un gran momento futbolístico, sino que también marcó un hecho significativo en la visibilidad dentro del fútbol argentino, en un gesto que fue ampliamente valorado.