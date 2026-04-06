Denuncian al “Mono” Navarro Montoya por una deuda millonaria en un conocido restaurante de Tandil

El ex arquero de Boca Juniors fue denunciado por presuntas estafas luego de su paso por la ciudad de Tandil.

Hoy 17:38

El ex arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya, fue denunciado por los propietarios de un reconocido restaurante de Tandil, quienes aseguran que el ex futbolista dejó una deuda cercana a los 10 millones de pesos.

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Según trascendió, la situación se habría originado durante el período en que el ex guardameta se desempeñó como entrenador de Santamarina de Tandil.

La acusación de los propietarios

De acuerdo al testimonio de los dueños del local gastronómico, Navarro Montoya y parte de su cuerpo técnico habrían consumido habitualmente en el restaurante durante casi un año sin abonar las cuentas.

“Estuvo un año comiendo de arriba”, aseguró uno de los responsables del comercio, quien además señaló que en un principio el ex arquero pidió confianza asegurando que pagaría más adelante.

Con el paso del tiempo, el ex futbolista habría manifestado que sería el propio club el que se haría cargo de los gastos, algo que, según los denunciantes, nunca ocurrió.

Pruebas y posible denuncia penal

Los propietarios aseguran contar con tickets firmados, donde figuran fechas, montos y consumos, además de registros de cámaras de seguridad y testimonios que respaldarían la denuncia.

El abogado Ignacio Barrios será el encargado de realizar la presentación judicial en las próximas horas, bajo una presunta acusación por estafa. “Contamos con los tickets, cámaras de vigilancia y testimonios que acreditan los hechos”, sostuvo el letrado.

Su paso como entrenador

Navarro Montoya dirigió a Santamarina en siete partidos oficiales, con un balance de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, antes de dejar el cargo en abril de 2025 tras una campaña irregular.

Ahora, más allá de su breve paso como entrenador, el ex arquero quedó en el centro de la escena por esta polémica judicial, que podría avanzar en los próximos días.