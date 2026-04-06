Buscan intensamente a “Harry”, un gato perdido en el barrio Centenario

El animal desapareció el lunes 30 de marzo en la zona de calle Paraná. Su familia pide colaboración y ofrece recompensa por información.

Hoy 19:53

Una familia del barrio Centenario inició una búsqueda para dar con el paradero de “Harry”, un gato que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 30 de marzo en la ciudad de Santiago del Estero.

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Según indicaron, el animal fue visto por última vez en la zona de calle Paraná, entre avenida Rivadavia y Andes, y desde entonces no se tuvieron más noticias sobre su ubicación.

El gato es de color blanco y negro, está castrado y llevaba al momento de su desaparición un collar violeta con su nombre y un número de contacto. Sus dueños señalaron que podría estar escondido en algún lugar cercano, debido a su carácter.

La familia remarcó que se trata de un animal que requiere cuidados especiales, por lo que manifestaron su preocupación y urgencia por encontrarlo.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 3855068983, correspondiente a Nahir González Azar. Además, se ofrece recompensa por datos que permitan encontrarlo.