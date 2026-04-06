Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 17º
X
Mascotas

Buscan intensamente a “Harry”, un gato perdido en el barrio Centenario

El animal desapareció el lunes 30 de marzo en la zona de calle Paraná. Su familia pide colaboración y ofrece recompensa por información.

Hoy 19:53

Una familia del barrio Centenario inició una búsqueda para dar con el paradero de “Harry”, un gato que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 30 de marzo en la ciudad de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron, el animal fue visto por última vez en la zona de calle Paraná, entre avenida Rivadavia y Andes, y desde entonces no se tuvieron más noticias sobre su ubicación.

El gato es de color blanco y negro, está castrado y llevaba al momento de su desaparición un collar violeta con su nombre y un número de contacto. Sus dueños señalaron que podría estar escondido en algún lugar cercano, debido a su carácter.

La familia remarcó que se trata de un animal que requiere cuidados especiales, por lo que manifestaron su preocupación y urgencia por encontrarlo.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 3855068983, correspondiente a Nahir González Azar. Además, se ofrece recompensa por datos que permitan encontrarlo.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en el parque Aguirre: un hombre murió tras arrojarse desde un edificio en construcción
  2. 2. Agostina Páez habló en “OLGA”, dio su versión sobre la detención en Brasil y se refirió al escándalo de su padre
  3. 3. Estefanía Budán confirmó su separación de Mariano Páez y denunció hostigamiento mediático
  4. 4. Mariano Páez, otra vez en el centro de la polémica: nueva denuncia por amenazas
  5. 5. El tiempo para este lunes 6 de abril en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas para gran parte del día
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT