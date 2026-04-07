Caso Agostina Páez: los brasileños denunciantes usarán el video del padre para pedir más plata

La abogada querellante solicitó que el resarcimiento sea de 150 mil dólares para los empleados del bar. Pidió incorporar el video de Mariano Páez.

Hoy 06:39

A pocas horas de que la Justicia brasileña emita un fallo en el juicio por racismo contra la abogada santiagueña Agostina Páez, un giro de último momento generó preocupación en su equipo defensor. La querella incorporó al expediente un video viral protagonizado por su padre, Mariano Páez, en el que se lo observa imitando a un mono en un bar de esta capital y realizando declaraciones polémicas sobre su condición de "empresario, millonario, usurero y narco privado".

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Según los alegatos finales presentados ayer, las imágenes fueron utilizadas como argumento para solicitar un aumento en la indemnización destinada a las presuntas víctimas. En concreto, la acusación reclama un resarcimiento superior a los 150.000 dólares para la familia de la imputada.

Desde la defensa consideran que la inclusión del material audiovisual busca influir en la decisión judicial en un momento clave del proceso.

El documento de 15 páginas presentado por Tamara Fejolo, abogada asistente de la acusación, expone una estrategia orientada a lograr una sanción económica más severa. La querella decidió apuntar al presunto poder económico de la familia Páez, con foco en la figura del padre, quien afrontó el pago de la fianza depositada en la cuenta vinculada al proceso penal tras la concesión del hábeas corpus que permitió el regreso de Agostina al país. La reciente grabación de Mariano Páez repitiendo el gesto que hizo su hija fue calificada de una "clara afrenta a la Justicia brasileña y una falta de respeto a las víctimas", según el escrito firmado por Fejolo. Desde una perspectiva procesal, la defensora Dra. Carla Junqueira, sostiene que el escrito fue presentado fuera de plazo, ya que ingresó al expediente con firma digital la noche del domingo. Además, cuestionó que "pretende incorporar pruebas en un proceso cuya etapa probatoria ya fue cerrada".