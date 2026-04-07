Preocupación: Lady Gaga canceló su último show por una infección respiratoria

La artista explicó que su estado de salud empeoró en las últimas horas y aseguró estar “absolutamente destrozada” por no poder presentarse ante sus fans.

Hoy 07:12

La cantante estadounidense Lady Gaga suspendió su último show programado en el Bell Centre de Montreal debido a una infección respiratoria que la obligó a cancelar su presentación a pocas horas de subir al escenario.

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La artista, ganadora de 16 premios Grammy, comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde detalló que venía atravesando complicaciones de salud en los últimos días. “He estado luchando contra una infección respiratoria y haciendo todo lo posible para descansar y recuperarme, pero ha empeorado”, expresó.

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En ese sentido, explicó que su médico le recomendó no presentarse y reconoció que no se encontraba en condiciones de brindar el espectáculo que su público merece. “No creo poder darles la calidad de show que se merecen”, sostuvo.

Gaga también manifestó su profunda tristeza por la cancelación y pidió disculpas a quienes ya tenían planes para asistir. “Sé lo decepcionante que es esto y no podría sentirme peor por fallarles”, escribió. Además, calificó como “mágicas y profundamente significativas” sus presentaciones previas en la ciudad canadiense.

En un último mensaje, la cantante aseguró estar “absolutamente destrozada y muy apenada” por tener que suspender el concierto. Hasta el momento, no se confirmó si la fecha será reprogramada.

La cancelación se da en el tramo final de su gira internacional, el Mayhem Ball Tour, que continuará con presentaciones en Minneapolis los días 9 y 10 de abril. El cierre está previsto para el 13 de abril en Nueva York, en el icónico Madison Square Garden, donde la artista se presentará por cuarta vez en esta gira y novena en el último año.