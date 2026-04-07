Sabrina Carpenter se une a Margaret Qualley y Madelyn Cline en su nuevo videoclip

“House Tour” muestra a la cantante junto a las dos actrices en una alianza cargada de estética glam, caos y humor oscuro.

Hoy 07:19

La cantante pop Sabrina Carpenter lanzó el videoclip de “House Tour”, el tercer sencillo de su álbum 2025 “Man’s Best Friend”, apostando a una fuerte colaboración actoral con Margaret Qualley y Madelyn Cline, quienes se convierten en piezas clave de la narrativa.

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El clip, codirigido por Carpenter y Qualley, presenta a las tres como un trío cómplice que irrumpe en una lujosa mansión para protagonizar una noche de excesos. Desde el inicio, la dinámica grupal marca el tono: llegan juntas en una camioneta rosa y, a lo largo del video, comparten escenas de complicidad donde se prueban ropa, se sumergen en la piscina, recorren cada rincón de la casa y hasta roban un premio Grammy.

La química entre Carpenter, Qualley y Cline es central en el desarrollo del videoclip, que combina humor, ironía y rebeldía. Lejos de ser simples acompañantes, las actrices construyen junto a la cantante una especie de trío protagonista que sostiene tanto el ritmo visual como el tono narrativo.

Hacia el final, el video da un giro más oscuro sin romper la lógica del grupo: pese a la llegada de la policía, las tres logran escapar sin ser detectadas. En la escena final, incluso frente a un accidente durante la huida, mantienen la misma actitud despreocupada, reforzando su vínculo y la estética irreverente del proyecto.

Con “House Tour”, Sabrina Carpenter no solo presenta nueva música, sino que también apuesta a una propuesta audiovisual donde la colaboración con figuras del cine y la televisión amplía su universo creativo y potencia su identidad artística.