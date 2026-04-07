Lanzarán una nueva edición de Incubar para emprendedores locales

La iniciativa ofrecerá formación gratuita, mentorías y una ronda final de negocios.
Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia, desde Plataforma Emprender —dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología— se anunció el inicio del programa Incubar 2026, una propuesta destinada a acompañar y potenciar proyectos en sus primeras etapas.
El lanzamiento tendrá lugar el próximo 15 de abril, a las 15 horas, en el Nodo Tecnológico, donde comenzará un proceso formativo que incluirá capacitaciones presenciales dictadas por especialistas en diversas áreas clave para el desarrollo de emprendimientos.
El programa está estructurado en tres etapas: Teoría, Práctica y Acompañamiento Emprendedor Personalizado. Como cierre, los participantes accederán a una ronda final de negocios con instituciones, instancia que busca vincular los proyectos con oportunidades concretas de crecimiento.
Incubar 2026 está orientado a personas que cuenten con ideas en etapa inicial, proyectos ya validados o emprendimientos en marcha con una antigüedad menor a dos años. La propuesta apunta a que cada participante logre consolidar un proyecto real y sostenible, con posibilidades de escalabilidad y acceso a redes de apoyo.
Entre los contenidos que se abordarán se destacan: charlas motivacionales, cursos de preincubación e incubación, finanzas personales y del emprendimiento, inscripción al monotributo, inclusión financiera y desarrollo de pitch para emprendedores.
La convocatoria está abierta a emprendedores de todos los rubros —servicios, comercial o productivo— y permite la participación de hasta dos integrantes por proyecto. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del enlace https://bit.ly/INCUBAR2026 o mediante las redes sociales de Plataforma Emprender en Instagram y Facebook.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse vía correo electrónico a sgonodotecemprende@gmail.com.
De esta manera, el programa Incubar 2026 se presenta como una oportunidad clave para quienes buscan transformar sus ideas en emprendimientos sólidos dentro del ámbito local.