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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ABR 2026 | 17º
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Diputados debate la Ley de Glaciares en un clima de fuertes críticas de la oposición a la reforma

La iniciativa busca que cada provincia pueda determinar qué actividades productivas pueden hacerse sobre cada cuerpo de hielo. La sesión se extenderá hasta la madrugada.

Hoy 01:43

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Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió quórum para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. Fueron clave los bloques aliados del PRO y la UCR, además de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Elijo Catamarca y Unidos.

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La sesión empezó con una serie de pedidos de apartamientos del reglamento.

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