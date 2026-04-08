Diputados debate la Ley de Glaciares en un clima de fuertes críticas de la oposición a la reforma

La iniciativa busca que cada provincia pueda determinar qué actividades productivas pueden hacerse sobre cada cuerpo de hielo. La sesión se extenderá hasta la madrugada.

Hoy 01:43

Te recomendamos: Activistas de Greenpeace se treparon al Monumento de los dos Congresos en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con 129 diputados presentes, el oficialismo consiguió quórum para debatir la reforma de la Ley de Glaciares. Fueron clave los bloques aliados del PRO y la UCR, además de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, Elijo Catamarca y Unidos.

Te recomendamos: El oficialismo pidió sesionar el miércoles en Diputados para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares

La sesión empezó con una serie de pedidos de apartamientos del reglamento.