Gimnasia de La Plata va por la recuperación ante Camioneros en la Copa Argentina

Gimnasia y Esgrima La Plata y Camioneros se enfrentarán este jueves desde las 21:00 en el Estadio Florencio Sola por los 32avos de final de la Copa Argentina. El conjunto platense llega envuelto en una profunda crisis deportiva e institucional, mientras que el equipo de Esteban Echeverría atraviesa un buen momento y buscará aprovecharlo.

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El Lobo vive su peor presente en lo que va del año. Viene de caer 3-0 ante Huracán, resultado que lo dejó en el 11° puesto de la Zona B del Torneo Apertura, fuera de los puestos de clasificación. Esta fue la tercera derrota consecutiva y derivó en la salida de Fernando Zaniratto como entrenador, en una decisión que generó polémica puertas adentro del club.

Tras su despido, el ex DT no se guardó nada y apuntó contra la dirigencia con un fuerte mensaje público, cuestionando la falta de un proyecto a mediano plazo y la rapidez con la que se decidió su salida. En medio de este contexto, Gimnasia intentará enfocarse en lo futbolístico y dar una respuesta dentro de la cancha para cortar la mala racha.

Por el lado de Camioneros, el presente es totalmente opuesto. El equipo que milita en la Primera B viene de ser campeón en la C y logró adaptarse rápidamente a la nueva categoría. Actualmente se ubica en la mitad de la tabla, con una racha de cinco partidos sin perder, lo que alimenta la ilusión de dar la sorpresa ante un rival de mayor jerarquía.

El ganador del cruce avanzará a la siguiente instancia, donde ya espera Acassuso, que dio uno de los golpes de la fase al eliminar a Newell's Old Boys. Para Gimnasia, el partido representa una oportunidad de alivio en medio de la tormenta; para Camioneros, una chance histórica de seguir haciendo ruido en la competencia.