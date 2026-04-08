Rosario Central arranca su ilusión en la Libertadores ante Independiente del Valle

Con Ángel Di María como bandera, el Canalla debuta en el Grupo H frente al siempre competitivo equipo ecuatoriano en el Gigante de Arroyito.

Hoy 09:15

Rosario Central e Independiente del Valle se enfrentarán este jueves desde las 19 en el Gigante de Arroyito, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2026. El Canalla vuelve al certamen tras su ausencia en 2025 y se ilusiona con empezar con el pie derecho en casa.

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El equipo dirigido por Jorge Almirón tiene como gran estandarte a Ángel Di María, quien dejó atrás una molestia física y entrenó con normalidad, por lo que todo indica que será titular. Además, el DT apostaría por los habituales titulares, que vienen de ser preservados en la victoria 2-1 ante Atlético Tucumán por el Torneo Apertura, donde Central se ubica cuarto en la Zona B y en zona de clasificación.

Del otro lado, Independiente del Valle llega en un gran momento. El conjunto ecuatoriano, que disputará su octava Libertadores consecutiva, viene de vencer 2-0 a Orense y lidera su torneo local con 16 puntos. Conocido como el “Matagigantes”, el equipo que conduce Joaquín Papa cuenta con presencia argentina en su plantel, como Guido Villar, Joaquín Pombo, Mateo Carabajal y Matías Perelló.

En la próxima fecha, ambos equipos volverán a tener acción el miércoles 15. Central visitará a Libertad en Asunción, mientras que Independiente del Valle debutará como local ante Universidad Central en Quito. El arranque del grupo promete ser exigente, y sumar de entrada será clave para ambos.