Platense inicia su sueño copero ante Corinthians en Vicente López

El Calamar se estrena en la Libertadores frente a un Timao golpeado, sin Depay y en medio de una crisis interna.

Hoy 09:19

Platense y Corinthians se enfrentarán este jueves desde las 21:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. Será una jornada histórica para el Calamar, que disputará por primera vez el certamen continental tras haber sido campeón del Apertura.

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El Marrón se ganó su lugar tras conquistar su primer título en la máxima categoría, luego de vencer en la final a Huracán. Sin embargo, el sorteo no fue favorable y deberá medirse en una zona exigente que también integran Peñarol e Independiente Santa Fe. En el plano local, viene de empatar sin goles ante Lanús y se mantiene cerca de los puestos de clasificación, aunque ahora toda la atención está puesta en el debut copero.

Del otro lado, Corinthians llega en medio de un clima turbulento. El conjunto paulista atraviesa un flojo inicio en el Brasileirao, donde se ubica en los últimos puestos, y viene de cambiar de entrenador: Dorival Júnior dejó su cargo y fue reemplazado por Fernando Diniz, campeón de América con Fluminense. A pesar del cambio, el equipo no logró calmar la crisis, que incluyó fuertes reclamos de los hinchas hacia los jugadores.

Además, el Timao no contará con su principal figura, Memphis Depay, quien sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas por varias semanas. El neerlandés también fue noticia en los últimos días por situaciones extrafutbolísticas, en un contexto que refleja el momento complicado que atraviesa el club.

Por la segunda fecha, Platense tendrá otro desafío de alto calibre cuando visite a Peñarol en Montevideo, mientras que Corinthians será local ante Independiente Santa Fe. En Vicente López, el Calamar buscará hacer historia y dar el primer golpe en un grupo que promete ser muy parejo.