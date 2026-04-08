Video viral en un boliche: confesiones entre amigas desataron polémica en redes

Una dinámica de moda expuso secretos íntimos entre jóvenes y generó una ola de reacciones entre los usuarios.

08/04/2026

Un video grabado en un boliche de Neuquén se volvió viral en las redes sociales tras mostrar una serie de confesiones entre amigas que no pasaron desapercibidas y generaron todo tipo de comentarios.

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La escena se dio en el local nocturno “Exclusive Night”, donde una joven que realiza contenidos para redes propuso a distintas chicas sumarse a un popular trend: revelar secretos ocultos bajo la consigna “escuchamos pero no juzgamos”.

En ese marco, una de las participantes sorprendió al admitir que había estado con el hermano de su amiga sin que ella lo supiera. Lejos de reaccionar con enojo, la otra joven respondió con otra confesión inesperada, lo que elevó aún más la tensión del momento.

El desafío, que ganó popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, consiste justamente en compartir situaciones personales sin que la otra persona pueda enojarse o tomar represalias, lo que suele derivar en momentos incómodos o llamativos.

En el mismo video, otras jóvenes también se animaron a contar experiencias similares, desde reencontrarse con exparejas en secreto hasta vínculos cruzados entre amistades, lo que incrementó la repercusión del contenido.

Como era de esperarse, el clip no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones. Muchos usuarios cuestionaron las actitudes expuestas, mientras que otros tomaron el episodio con humor. “Para amigas así, mejor estar solo”, escribió una usuaria, mientras que otro comentario resumió el sentir general: “Se dijeron de todo”.