Horror en Tucumán: violó la perimetral, se colgó del auto de su ex y gritó “sos mía o de nadie”

La dramática secuencia quedó grabada por la propia víctima y se viralizó en redes sociales. El caso es investigado por la Justicia.

Hoy 13:03

Un violento episodio ocurrido en Tucumán generó conmoción luego de que una joven denunciara públicamente a su ex pareja por perseguirla y colgarse de su auto, pese a tener una restricción de acercamiento vigente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dramática secuencia fue grabada por la propia víctima, quien comenzó a filmar para dejar registro del accionar del hombre cuando este se le cruzó en plena vía pública y no la dejaba avanzar con su vehículo.

Según trascendió, la situación se descontroló cuando el agresor se colgó del parabrisas del auto mientras la joven intentaba escapar junto a otras mujeres que la acompañaban.

Durante el recorrido, el hombre golpeó los vidrios del vehículo, gritó y lanzó una amenaza estremecedora: “Sos mía o de nadie más”.

En medio del temor, las acompañantes de la víctima llamaron al 911 para pedir ayuda. El video fue difundido en redes sociales y rápidamente se viralizó.

De acuerdo con medios locales, el acusado tenía una medida perimetral por antecedentes de violencia, por lo que el hecho quedó judicializado.

La Justicia ya tiene en su poder las imágenes registradas por la víctima y avanza con la investigación del caso.