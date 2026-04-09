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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 ABR 2026 | 16º
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Opinión y Actualidad

Crítica de "Águilas de El Cairo"

Tarik Saleh cierra su trilogía de thriller noir después de 'El Cairo confidencial' y 'Conspiración en El Cairo' con esta historia que sitúa en el mundo del cine y que tiene de protagonista a un actor caído en desgracia.

Hoy 06:45
Águilas de El Cairo

Por Fausto Fernández
Para Fotogramas

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La elección de Tarik Saleh para su autopsia en noir al Egipto decadente y dictatorial de los años 50 del siglo XX prescinde de un mismo personaje  que sea el hilo conductor de su trilogía. Más que contar con un  detective de corte clásico, su particular 'Babylon Berlin' (la capital de la República de Weimar cuece a fuego lento la corrupción como El Cairo) transita, de manera asaz pesimista, por todos los estamentos sociales, impregnados estos de la degradación moral del poder.

'Águilas de El Cairo' cierra la hammettiana cosecha roja en tres entregas no por casualidad situándola en el mundo del cine, elección consecuente, pero que inconscientemente se queda en la brillante superficie de su premisa. Un actor caído en desgracia buscando la redención vendiendo su alma al  aparato propagandístico del Régimen es quien nos guía por una galería de espejos y mentiras, por los viejos carteles de viejas películas en muros derruidos. Una El Cairo definitivamente falsa, como el Hollywood de 'Fade Out', el cómic noir de Ed Brubaker y Sean Phillips.

Para devoradores de novela negra, y de crónicas políticas, sin fronteras.

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