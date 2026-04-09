El Festival de Cannes 2026 anunció su programación con grandes nombres del cine internacional

Directores consagrados como Ira Sachs y Asghar Farhadi encabezarán una edición con fuerte presencia femenina y destacados estrenos fuera de competencia.

Hoy 08:20

El Festival de Cannes presentó su programación 2026, con una selección que reúne a reconocidos cineastas internacionales y una destacada variedad de propuestas en competencia, secciones paralelas y exhibiciones especiales.

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Entre los nombres más relevantes aparece el director estadounidense Ira Sachs, quien presentará The Man I Love, una historia ambientada en el Nueva York de los años 80 que, según el director del festival Thierry Frémaux, aborda la crisis del sida. El film cuenta con un elenco encabezado por Rami Malek y Rebecca Hall.

También se destaca el regreso del iraní Asghar Farhadi, quien competirá con Parallel Stories, rodada en París y protagonizada por figuras como Isabelle Huppert y Vincent Cassel. Se trata de su primer largometraje desde A Hero, ganadora del Gran Premio en 2021.

En la sección Un Certain Regard, la cineasta Jane Schoenbrun presentará Teenage Sex and Death at Camp Miasma, uno de los títulos más esperados tras el impacto de I Saw the TV Glow. La producción está a cargo de Plan B y tiene como protagonistas a Hannah Einbinder y Gillian Anderson.

Fuera de competencia, el festival también contará con figuras de peso como Nicolas Winding Refn con Her Private Hell, Steven Soderbergh con John Lennon: The Last Interview y Ron Howard con Avedon.

La presencia española será uno de los puntos fuertes de esta edición, con Pedro Almodóvar presentando Bitter Christmas, junto a la participación de Javier Bardem en The Beloved y Penélope Cruz con un cameo en La bola negra.

Uno de los datos destacados es la participación femenina en competencia: cinco directoras presentarán sus películas, una cifra significativa para el festival, aunque aún por debajo del récord de siete alcanzado en 2023, cuando Justine Triet ganó la Palma de Oro con Anatomy of a Fall.

La película de apertura será The Electric Kiss de Pierre Salvadori, ambientada en el mundo artístico del París de comienzos del siglo XX.

Además, John Travolta debutará como director con Propeller One-Way, que se proyectará en la sección Cannes Premiere antes de su estreno en Apple TV.

En total, el festival recibió 2.541 películas para su selección oficial, mil más que hace una década, lo que refleja el crecimiento sostenido del evento. La edición 2026 del Festival de Cannes se desarrollará entre el 12 y el 23 de mayo, consolidándose como una de las citas más importantes del calendario cinematográfico mundial.

PELÍCULA DE APERTURA

"The Electric Kiss / La Vénus électrique", Pierre Salvadori - Fuera de competencia



COMPETENCIA OFICIAL

“Minotaur”, Andrey Zvyagintsev

“El ser querido / The Beloved”, Rodrigo Sorogoyen

“The Man I Love”, Ira Sachs

“Fatherland”, Paweł Pawlikowski

“Moulin”, Laszlo Nemes

“Histoire de la nuit”, Léa Mysius

“Fjord”, Cristian Mungiu

“Notre salut”, Emmanuel Marre

“Gentle Monster”, Marie Kreutzer

“Nagi Notes”, Kôji Fukada

“Hope”, Na Hong-Jin

“Sheep in the Box”, Hirokazu Kore-eda

“Garance”, Jeanne Herry

“The Unknown”, Arthur Harrari

“All of a Sudden”, Ryusuke Hamaguchi

“The Dreamed Adventure”, Valeska Grisebach

“Coward”, Lukas Dhont

“La Bola Negra” (“The Black Ball”), Javier Ambrossi y Javier Calvo

“A Woman’s Life”, Charline Bourgeois-Taquet

“Parallel Tales”, Asghar Farhadi

“Amarga Navidad / Bitter Christmas”, Pedro Almodovar





COMPETENCIA UN CERTAIN REGARD

“La más dulce,” Laïla Marrakchi

“Club Kid,” Jordan Firstman

“Teenage Sex and Death at Camp Miasma,” Jane Schoenbrun

“Everytime,” Sandra Wollner

“I’ll Be Gone in June,” Katharina Rivilis

“Yesterday the Eye Didn’t Sleep,” Rakan Mayasi

“El deshielo / The Meltdown,” Manuela Martelli





FUERA DE COMPETENCIA

“Her Private Hell”, Nicolas Winding Refn

“Diamond”, Andy Garcia

“L’objet du délit”, Agnès Jaoui

“La bataille de Gaulle: L’âge de fer”, Antonin Baudry

"L’Abandon", Vincent Garenq

"Karma", Guillaume Canet





CANNES PREMIERE

“Kokurojo: The Samurai and the Prisoner”, Kiyoshi Kurosawa

“Propeller One-Way Night Coach”, John Travolta

"Heimsuchung", Volker Schlöndorff

"The Third Night", Daniel Auteuil

"El partido", Juan Cabral y Santiago Franco





PROYECCIONES ESPECIALES

“John Lennon: The Last Interview”, Steven Soderbergh

“Avedon”, Ron Howard

“Les Survivants du Che”, Christophe Réveille

“Les Matins Merveilleux”, Avril Besson





PROYECCIONES DE MEDIANOCHE

“Roma Elastica”, Bertrand Mandico

“Full Phil”, Quentin Dupieux

“Colony”, Yeon Sang-ho

“Jim Queen”, Nicolas Athane y Marco Nguyen

“Sanguine”, Marion Le Coroller