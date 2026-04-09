"Dicen que la Ley de Glaciares se va a caer, pero la Corte Suprema nunca va contra una ley del Congreso"

El licenciado Osvaldo Granados analizó el crecimiento proyectado por el Banco Mundial, el Riesgo País, el debate por la Ley de Glaciares y el escenario internacional

Hoy 08:17

El licenciado Osvaldo Granados expuso un panorama amplio sobre la economía argentina y el contexto internacional durante su columna de este jueves en Radio Panorama, donde remarcó las miradas contrapuestas que existen sobre el rumbo del país.

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En primer lugar, se refirió a un informe del Banco Mundial que proyecta que Argentina será el país con mayor crecimiento económico en América Latina. “Habla del gasto público, del ajuste fiscal y de inversiones en el RIGI que van a ser multimillonarias”, explicó.

Sin embargo, contrastó esa visión con la del exministro Alfonso Prat-Gay, quien cuestionó la falta de un programa económico consistente. “Dijo que no ve ningún programa, que no es una economía que transforme. Es increíble, porque cada uno ve lo que quiere ver”, señaló Granados.

En otro tramo, el analista abordó la discusión sobre la Ley de Glaciares en Argentina y descartó la posibilidad de que sea invalidada judicialmente. “Salió con una cantidad de votos de sobra. Mucha gente dice que se va a caer, pero nunca la Corte Suprema de Justicia va contra una ley del Congreso. Lo puede hacer contra un decreto, pero no con una ley porque estaría interviniendo en otro poder”, sostuvo.

Respecto al Riesgo País, consideró que su baja era esperable, aunque advirtió que aún queda un largo camino por recorrer. “Era lógico que cayera el Riesgo País. Para pensar en entrar en el mundo económico-financiero tiene que empezar con cuatro; hoy está en 570, falta mucho”, afirmó.

Finalmente, Granados se refirió al escenario internacional y puso el foco en Pakistán, al que describió como un aliado estratégico de China. “Es un satélite que quiere una tregua porque le cayó el suministro de combustible y se le está parando la industria y la economía”, concluyó.