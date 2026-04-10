Detienen a un hombre con orden de captura en Chaco durante un control

En un operativo estratégico, la División Patrulla Preventiva de Chaco detuvo a un hombre de 34 años con una orden de captura vigente emitida por la justicia correccional.

Hoy 03:23

En la mañana del miércoles, efectivos de la División Patrulla Preventiva llevaron a cabo la detención de un ciudadano de 34 años que contaba con un pedido de captura pendiente ante la justicia correccional.

El procedimiento se realizó aproximadamente a las 08:50 en la intersección de calle Mitre y Lino Torres, en Resistencia, donde el personal policial que circulaba interceptó al sujeto para un control de rutina.

Al verificar sus datos mediante el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi), los uniformados confirmaron que sobre el individuo pesaba un pedido de aprehensión.

Los registros informáticos revelaron que la orden de detención había sido emitida el 11 de diciembre de 2025 por el Juzgado Correccional N° 3 de Resistencia. El hombre estaba vinculado a una causa por “Supuestas Amenazas con Armas (dos hechos) en Concurso Real con Daño.”

Tras ser identificado, el demorado fue trasladado a la División Medicina Legal para el examen médico de rigor y posteriormente derivado a la Comisaría Duodécima.

En la comisaría, el hombre quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente para los fines legales correspondientes.