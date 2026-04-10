El gobernador Pullaro aborda el ataque escolar en Santa Fe y sus causas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra Alejandra Monteoliva analizan el ataque escolar en San Cristóbal, vinculándolo a comunidades virtuales extremas y no a bullying o problemas de salud mental.

Hoy 04:12

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ofrecieron información sobre el ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal. En este trágico evento, un adolescente de 15 años asesinó a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes.

Durante la conferencia, ambos funcionarios enfatizaron en la importancia de descartar las hipótesis iniciales de bullying y brote psicótico. “El autor del ataque no tuvo un brote psicótico ni había sido víctima de bullying”, afirmó Pullaro, sugiriendo que el incidente debe ser entendido en el contexto de subculturas digitales violentas.

Pullaro indicó que el agresor formaba parte de una red conocida como TCC (True Crime Community), donde se promueve una inquietante fascinación por crímenes reales. Este entorno puede llevar a la imitación de ataques violentos, sobre todo en entornos escolares.

El gobernador calificó esta problemática como un fenómeno emergente que exige revaluar las estrategias de prevención de la violencia escolar. “No estamos ante una situación tradicional de violencia escolar, sino frente a algo nuevo que requiere herramientas específicas del Estado”, declaró.

Además, Pullaro reconoció la respuesta de la comunidad educativa de San Cristóbal y el apoyo institucional para restablecer las actividades escolares tras el ataque.

La ministra Monteoliva coincidió en que el ataque no se puede relacionar con dinámicas de bullying, sino que está vinculado a la participación en comunidades virtuales que glorifican la violencia extrema. “No estamos frente a un hecho aislado, sino ante un fenómeno en el que jóvenes se agrupan en torno a la fascinación por asesinatos y tiroteos masivos”, sostuvo.

Monteoliva reveló que en Argentina ya se han identificado 15 casos relacionados con estas subculturas, mientras que otros cuatro están bajo análisis, en el marco de investigaciones que incluyen cooperación internacional. La causa se inició a partir del análisis de redes sociales, lo que ha llevado a allanamientos y peritajes digitales.

Los especialistas describen estas comunidades como redes transnacionales donde los adolescentes comparten contenidos y glorifican a los perpetradores de masacres. Este fenómeno exige una respuesta integral que involucre a familias, escuelas, educadores y comunicadores para detectar señales tempranas y prevenir situaciones de violencia.