Gustavo Martinengo, integrante de la UTA local, expresó que la situación para el sector del transporte es crítico. Adelantó que la medida es por tiempo indeterminado porque todavía no cobraron sus haberes.

Hoy 07:24

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero mantiene un paro total de colectivos urbanos e interurbanos, iniciado a las 00 de este viernes 10 de abril, en reclamo por la falta de pago de salarios. La medida afecta por completo al transporte público, dejando sin servicio a todas las líneas durante la jornada.

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En este contexto, Gustavo Martinengo, delegado de la UTA local, describió en diálogo con Radio Panorama un escenario crítico para el sector y anticipó que la medida de fuerza se sostendrá por tiempo indeterminado, debido a que los trabajadores aún no percibieron sus haberes.

“Por enésima vez, estamos parados. Todos los meses con la misma incertidumbre de saber si vamos a cobrar o no. Ayer deberíamos haber percibido nuestros haberes”, expresó. En esa línea, cuestionó que los choferes perciben salarios por debajo de lo establecido en la paritaria nacional, lo que agrava la situación: “Siempre estamos renegando, porque cobramos tres escalas abajo de lo que corresponde. Entonces, además de cobrar mal, no lo hacemos”.

Martineco también señaló que las empresas argumentan dificultades económicas para cumplir con los pagos. “Los empresarios nos dicen que no les alcanza la recaudación ni los subsidios de la provincia”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre otras irregularidades en el sector.

Según detalló, la situación no solo impacta en los salarios, sino también en las condiciones generales del sistema: “No se están haciendo los aportes patronales, las unidades están en muy mal estado y la gente es la perjudicada. Nosotros queremos trabajar”.

El dirigente fue contundente al remarcar que la normalización del servicio dependerá del pago de los sueldos adeudados: “Cuando se deposite en nuestras cuentas vamos a salir a trabajar, pero no hemos recibido ni un peso”.

Finalmente, subrayó que el reclamo principal es el pago de los haberes de marzo, en un contexto donde además el sector lleva más de un año sin recomposición salarial, lo que profundiza el conflicto y la incertidumbre de los trabajadores.