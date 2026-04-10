El Gobierno puso en marcha el SISOC, una platamaforma para controlar planes sociales y detectar irregularidades

La herramienta, presentada por el Ministerio de Capital Humano, centraliza datos de beneficiarios, elimina intermediarios y permitirá detectar inconsistencias en tiempo real.

Hoy 07:54

El Gobierno nacional puso en marcha el Sistema Social (SISOC), una nueva plataforma digital que busca centralizar la información de quienes reciben prestaciones sociales, mejorar la asignación de recursos y reforzar los controles sobre posibles irregularidades.

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La herramienta fue presentada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, y desarrollada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Según explicaron, el sistema permitirá dejar atrás el manejo fragmentado de datos —muchas veces en planillas aisladas— para avanzar hacia un esquema integral con análisis en tiempo real.

El secretario del área, Juan Bautista Ordoñez, aseguró que el objetivo es “la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia en la gestión”. En ese sentido, sostuvo que el SISOC representa “un salto cuántico” en el control y conocimiento de las políticas sociales.

Uno de los puntos clave del sistema es la detección de inconsistencias. Según detallaron desde la cartera, la digitalización permitió identificar casos irregulares, como beneficiarios con múltiples propiedades o situaciones incompatibles con la asistencia estatal. “Si hay una persona con una situación inconsistente, lo sacamos”, explicaron desde el organismo.

Además, el sistema unifica en un solo legajo digital toda la trayectoria social de cada beneficiario, lo que permite conocer en detalle qué programas recibe, su situación familiar y su evolución en el tiempo. Esta “historia social” también incluye información territorial y de los espacios comunitarios donde se desarrollan las políticas.

En paralelo, el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera, indicó que el objetivo es avanzar hacia “un Estado inteligente”, capaz de diseñar políticas más segmentadas y focalizadas a partir del uso de datos e inteligencia artificial.

El SISOC también incorpora tableros de control con métricas en tiempo real, algoritmos para detectar fraudes y módulos para gestionar comedores y centros comunitarios. Actualmente, el sistema ya registra más de 3.600 espacios, con información sobre asistencia, infraestructura, actividades y rendiciones.

Desde el Gobierno remarcaron que la plataforma no será de acceso público, ya que contiene datos sensibles, pero permitirá una mayor transparencia interna y mejores auditorías sobre el uso de recursos.

De cara a 2026, el Ministerio prevé ampliar la interoperabilidad del sistema con otros organismos del Estado y sumar herramientas para que los Centros de Familia puedan rendir cuentas digitalmente, acceder a capacitaciones y gestionar prestaciones de forma más eficiente.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca transformar la política social hacia un modelo más preventivo y basado en evidencia, dejando atrás un esquema reactivo y asistencialista.