El Ballet de Moscú sobre Hielo presenta en Santiago “El Lago de los Cisnes”

La magia del Ballet de Moscú sobre hielo está a punto de deslumbrar a Santiago del Estero. Un increíble espectáculo que fusiona elegancia y emoción que cautiva a la familia entera.

Hoy 09:45

"El Lago de los Cisnes" es una de las obras maestras del ballet clásico, con música de Piotr Ilich Tchaikovsky. La compañía de Ballet sobre hielo de Moscú presenta una versión singular y emocionante de esta clásica historia de amor y tragedia, con patinadores-bailarines de alta calidad y una adaptación en lenguaje de patinaje artístico combinada con la tradición del ballet ruso de este clásico inmortal.

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La fusión de la técnica del ballet clásico con la velocidad y la gracia del patinaje artístico, ejecutada en esta ocasión, no sobre zapatillas de punta, sino sobre cuchillas de acero, ofrece una experiencia visual y artística memorable.

La compañía

El Ballet de Moscú sobre Hielo es una de las cuatro compañías en el mundo que interpretan el Lago de los Cisnes y otros títulos como La Cenicienta, La bella durmiente, Cascanueces, entre otras; en versión que narra toda la historia del ballet sobre hielo.

Sobre una pista de hielo ecológica, fabricada en material sintético especial que permite un deslizamiento equivalente al 80% del que se logra sobre hielo real, siendo completamente ecológica, prescindiendo del uso de agua, energía eléctrica y gases contaminantes.