Conmoción en Comodoro Rivadavia: murió un nene de 4 años y la familia apunta a la madre

El menor ingresó sin signos vitales al hospital y falleció pese a las maniobras de reanimación. Investigan las circunstancias del caso tras denuncias por presuntos maltratos.

Hoy 10:34

Un niño de 4 años murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia luego de haber sido trasladado de urgencia al Hospital Regional sin signos vitales. El caso generó conmoción y es investigado por la Justicia, en medio de sospechas y denuncias de familiares que apuntan a la madre.

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El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 5 de abril, cuando personal del Centro de Monitoreo recibió una alerta solicitando asistencia médica para el menor, que se encontraba en grave estado en su vivienda.

Al llegar al domicilio, el equipo de salud constató que el niño presentaba un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Regional, donde ingresó a la guardia pediátrica minutos después de las 8. Pese a los esfuerzos médicos y las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el pequeño falleció horas más tarde.

Según indicó la madre, el niño habría comenzado con dificultades respiratorias alrededor de las 7 de la mañana. Sin embargo, su relato despertó dudas en el entorno familiar, que cuestionó lo ocurrido y denunció presuntas situaciones previas de maltrato.

Una allegada a la familia, Marisol Núñez, sostuvo que existían antecedentes preocupantes y apuntó contra los organismos estatales por una supuesta falta de intervención. “Nadie hizo nada”, expresó, al tiempo que aseguró que había registros y testimonios sobre el estado del menor.

También mencionó la existencia de audios en los que la pareja de la mujer manifestaría rechazo hacia el niño, y afirmó que el pequeño no mantenía un vínculo cercano con su madre biológica.

En medio de estas versiones, desde el hospital aportaron una mirada distinta. El jefe del departamento de Pediatría, Luis Cisneros, señaló que no se detectaron signos de violencia en el cuerpo del menor. “No consta en la historia clínica signos de violencia. Nosotros no podemos hacer juicio de valor, sino simplemente describir lo que observamos”, explicó.

La investigación continúa en curso para determinar con precisión las causas del fallecimiento y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.