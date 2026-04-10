El Parlamento del Norte Grande sesionará en Tucumán con foco en el federalismo

Durante dos jornadas, representantes de diez provincias analizarán problemáticas regionales, trabajarán en comisiones y avanzarán en iniciativas conjuntas.

Hoy 11:13

Presidida por su titular y vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder y marcada por una agenda con una fuerte defensa del federalismo y unidad de la región, este lunes 13 y martes 14 de abril próximos se realizará en la ciudad de San Miguel de Tucumán la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino.

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De esta manera, Tucumán será sede de la primera Asamblea Plenaria de 2026 de este organismo que reúne a Vicegobernadores, Presidentes de Legislaturas y a 130 legisladores que representan a las 10 provincias del NOA y NEA que integran estas regiones, dónde volverán a debatir temas de interés conjunto y a impulsar iniciativas que redunden en beneficio del Norte Grande Argentino.

Según el programa oficial, el lunes 13 se realizará la reunión de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande dónde se tratarán distintos temas que hacen a las problemáticas comunes del NOA y NEA.

En este mismo ámbito, los integrantes de la Junta Ejecutiva recibirán a representantes de la Federación Económica, con el fin de analizar de manera conjunta la situación por la cual atraviesa este sector en cada jurisdicción.

Asimismo, firmarán un acta acuerdo de colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, sobre la Diplomatura en Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario.

El martes 14, comenzarán las actividades con la bienvenida en la Casa de Gobierno de Tucumán del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo, a los miembros de la Junta Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande y a los Presidentes de las Cámaras de la región.

Durante esta jornada, en el edificio del parlamento tucumano, los 130 legisladores que representan a las 10 provincias del NEA y NOA, darán inicio a los trabajos en las trece comisiones ordinarias y permanentes donde debatirán los temas que ingresarán en la Nómina de Asuntos que se tratarán en la Sesión Plenaria al día siguiente.

Las actividades del Parlamento del Norte Grande Argentino continuarán el martes 14 con el desarrollo de la Sesión Plenaria. Allí, y ante la compleja coyuntura económica, la Junta Ejecutiva invitó a asistir a los presidentes de las Uniones Industriales de todo el Norte Grande para que el sector exponga sobre las dificultades que atraviesa en estos tiempos y para coordinar acciones legislativas en apoyo a este importante sector productivo.

Luego, se debatirán y tratarán todos los proyectos que integren la nómina de asuntos ingresados.