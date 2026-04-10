“Yo no maté a mi hijo”: la madre de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia rompió el silencio

Mariela Altamirano negó las acusaciones, aseguró que intentó salvar al nene y denunció que sufrió violencia durante su relación con el padre del menor.

Hoy 11:17

Mariela Altamirano, madre del niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, habló por primera vez en público y negó cualquier responsabilidad en el fallecimiento de su hijo, en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia.

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“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó la mujer en declaraciones al medio ADNSur, al tiempo que sostuvo que también quiere que se esclarezca lo ocurrido.

Según su relato, el domingo por la mañana notaron que el niño no reaccionaba con normalidad. “Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, explicó.

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Altamirano contó que salieron a la calle pidiendo ayuda con el menor en brazos y que, al llegar al hospital, le informaron que presentaba signos vitales, aunque con falta de oxígeno. Sin embargo, el niño falleció horas más tarde pese a las maniobras médicas.

En medio de las sospechas y denuncias por presuntos maltratos, la mujer fue contundente: “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada”.

Además, apuntó contra el padre del niño y relató situaciones de violencia durante la relación. “Ya en todo el embarazo sufría violencia”, aseguró, al tiempo que describió episodios vinculados al consumo problemático de alcohol y drogas.

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Por otra parte, se refirió a las versiones que circularon sobre su ausencia en el velatorio del menor y explicó que recibió amenazas. “Me están amenazando a mí y a mi familia. Tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar su bienestar”, sostuvo.

Mientras tanto, la causa continúa en manos de la Justicia de Chubut, que ordenó pericias médicas y la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y esclarecer las circunstancias del caso.