Un golpeado Real Madrid busca reaccionar ante Girona para seguir dando pelea en LaLiga

Real Madrid abrirá la jornada 31 de LaLiga con un objetivo claro: volver al triunfo frente a Girona FC tras dos derrotas consecutivas que encendieron las alarmas.

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El equipo merengue llega golpeado luego de la caída ante Mallorca en el torneo local, resultado que permitió que Barcelona se escape a siete puntos en la cima. A eso se suma la derrota frente a Bayern Munich en el Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la Champions.

Militao, la gran novedad en el once

La principal novedad en el equipo que dirige Álvaro Arbeloa sería la vuelta como titular de Éder Militão, quien reapareció recientemente tras una larga inactividad.

El defensor brasileño recibió grandes elogios del entrenador: “Cuando está bien, seguramente sea el mejor central del mundo”, destacó, resaltando su capacidad física, liderazgo y salida de balón.

Su inclusión podría derivar en la salida de Antonio Rüdiger, quien sería preservado pensando en la revancha europea en el Allianz Arena.

Bajas importantes y foco dividido

El Madrid no contará con Thibaut Courtois, Ferland Mendy ni Rodrygo Goes, todos lesionados.

Con el foco también puesto en la Champions, el equipo necesita sumar en LaLiga para no perder terreno en la pelea por el título.

Girona llega en alza

El conjunto catalán, ubicado en mitad de tabla, viene de vencer a Villarreal CF en la fecha anterior y buscará dar el golpe en el Bernabéu.

En los últimos enfrentamientos, el Real Madrid domina claramente la serie, con varias victorias contundentes, aunque el último cruce terminó en empate 1-1 en noviembre de 2025.

Probables formaciones

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carrera; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitachar Pinar; Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Jr.

Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Daley Blind, Alexandre Moreno; Viktor Tsygankov, Fran Beltrán, Axel Witsel, Iván Martín, Azzedine Ounahi; Vladyslav Vanat.

Con la necesidad de sumar de a tres, el Merengue afronta un partido clave para sostener sus aspiraciones en el torneo local y llegar con mejores sensaciones a la definición en Europa.