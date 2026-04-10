Comienza la rotación en Boca: el once que paró Úbeda pensando en Independiente

El entrenador xeneize ensayó con el once que recibirá el domingo al Rojo en La Bombonera.

Hoy 15:46

Boca Juniors tendrá un regreso clave de cara al duelo frente al Independiente: Agustín Marchesín será titular tras una recuperación récord de su lesión y encabezará un equipo con mayoría de variantes en La Bombonera.

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El arquero, de 38 años, dejó atrás un desgarro grado III en el aductor derecho en tiempo récord y ya se entrenó a la par del grupo, respondiendo de gran manera a las exigencias. Aunque los plazos lo ponían en duda incluso para el Superclásico, finalmente volverá antes de lo previsto en un tramo decisivo de la temporada.

Rotación en marcha pensando en la seguidilla

El entrenador Claudio Úbeda comenzará a rotar el plantel ante la seguidilla que incluye el clásico, la Copa Libertadores y el choque frente a River Plate. La idea del cuerpo técnico es guardar titulares para el duelo ante Barcelona de Ecuador y luego el Superclásico.

En ese contexto, Boca presentará un equipo alternativo, donde apenas podrían repetir algunos nombres respecto al triunfo ante Universidad Católica, como Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda o Adam Bareiro.

Un once con muchas variantes

La defensa sería la misma que se impuso ante Talleres en Córdoba, con Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

En el mediocampo aparecen como fijas las presencias de Ander Herrera y Tomás Belmonte, mientras que hay dudas en los otros puestos, con opciones como Camilo Rey Domenech o Alan Velasco.

En ataque, Milton Giménez volvería a la titularidad, acompañado por Bareiro o Ángel Romero. Por su parte, Exequiel Zeballos regresará a la convocatoria, aunque sumaría minutos desde el banco tras su lesión.

Probable formación de Boca

Marchesín; Barinaga, Figal, Pellegrino, Braida; Rey Domenech o Ascacíbar, Herrera, Belmonte; Aranda o Velasco; Giménez y Bareiro o Romero.