Instituto quiere acercarse a playoffs en su visita a Deportivo Riestra

La Gloria, en alza, sueña con la clasificación ante el Malevo que busca su primer triunfo en el torneo.

Hoy 07:00

Deportivo Riestra recibirá este sábado desde las 15:00 a Instituto en el Guillermo Laza, en un partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. Ambos equipos están fuera de la zona de playoffs, aunque con realidades muy distintas.

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El “Malevo” atraviesa un presente contradictorio: viene de hacer historia con su debut internacional tras el 0-0 ante Palestino por la Copa Sudamericana, pero en el plano local sigue sin ganar, con 7 empates y 5 derrotas. Este encuentro marcará además el debut de Guillermo Duró en el torneo doméstico, tras la salida de Gustavo Benítez, en la antesala del viaje a Porto Alegre para enfrentar a Gremio.

Del otro lado, la “Gloria” de Diego Flores llega en gran forma. Con cinco triunfos en nueve partidos y tras quitarle el invicto a Defensa y Justicia, Instituto suma 14 puntos y se ubica a solo tres unidades de los puestos de clasificación, por lo que buscará aprovechar el desgaste de su rival para meterse en la pelea.

Probables formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Nicolás Sansotre, Nicolás Watson, Matías García; Antony Alonso, Alexander Díaz y Jonathan Herrera.

DT: Guillermo Duró.

Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Diego Sosa, Gastón Lodico, Jhon Córdoba; Alex Luna y Nicolás Guerra.

DT: Diego Flores.

Datos del partido