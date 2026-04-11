El tiempo para este sábado 11 de abril en Santiago del Estero: jornada estable con 27ºC de máxima

La mínima será de 16ºC este sábado, según informó el SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables para este sábado 11 de abril en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y temperaturas agradables que marcarán una leve amplitud térmica.
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De acuerdo al informe del SMN, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 16°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 27°C por la tarde.
No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán de manera leve desde el sector norte, lo que contribuirá a mantener un ambiente templado.
Hacia la noche, el cielo continuará con nubosidad variable y una temperatura que rondará los 22°C, configurando un cierre de jornada agradable.