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El tiempo para este sábado 11 de abril en Santiago del Estero: jornada estable con 27ºC de máxima

La mínima será de 16ºC este sábado, según informó el SMN.

Hoy 01:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables para este sábado 11 de abril en Santiago del Estero, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y temperaturas agradables que marcarán una leve amplitud térmica.

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De acuerdo al informe del SMN, la temperatura mínima se ubicará en torno a los 16°C en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 27°C por la tarde.

No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán de manera leve desde el sector norte, lo que contribuirá a mantener un ambiente templado.

Hacia la noche, el cielo continuará con nubosidad variable y una temperatura que rondará los 22°C, configurando un cierre de jornada agradable.

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