Flor Peña revela detalles sobre su relación con Érica Rivas

Flor Peña aclaró su compleja relación con Érica Rivas en medio de rumores sobre un spin-off de 'Casados con Hijos'.

Hoy 01:24

En las últimas semanas, los medios han especulado sobre un posible spin-off de 'Casados con Hijos' protagonizado por Flor Peña y Érica Rivas. Sin embargo, también se ha comentado acerca de un distanciamiento entre ambas actrices, lo que ha generado gran interés en el público.

Érica Rivas, quien interpretó a María Elena Fuseneco, ha manifestado la necesidad de disculpas de su colega por no haber mostrado empatía tras su salida de la obra. Ante estos rumores, Flor Peña decidió abordar el tema en el programa 'Puro Show', donde habló abiertamente sobre su relación con Rivas.

Peña expresó: "No quiero ahondar demasiado porque Érica es una persona muy respetuosa de la intimidad. Yo soy más extrovertida, pero ella no y no me gustaría meterme ahí". A pesar de esto, admitió que ambas tuvieron una charla constructiva. "Pudimos intercambiar las maneras que tuvimos de ver las cosas", añadió la actriz.

Flor Peña también comentó que se sintió muy afectada por la ausencia de Érica en el teatro. "La quiero mucho, laburé muy bien con ella, fui muy feliz y me dolió muchísimo que no pudiera estar en el teatro", reveló Peña, mostrando su aprecio por su compañera de trabajo.

Además, la actriz confesó que fue una de las principales defensoras de Rivas en los momentos críticos, luchando para que ella continuara en el elenco. "Fui de las que más peleó por que ella estuviera, junto con Luisana", declaró Peña, enfatizando su apoyo hacia su colega.

A pesar de los comentarios sobre la falta de valoración de este gesto por parte de Rivas, Flor aclaró que las diferencias pueden haber surgido por malentendidos y una falta de comunicación. "No sé si no lo valoró. Creo que las confusiones muchas veces llegan por una falta de comunicación y eso es lo que pasó acá", reflexionó.

Con estos antecedentes, Flor Peña se mostró abierta a la posibilidad de que el tan esperado spin-off se materialice, lo que podría generar gran entusiasmo entre los seguidores de 'Casados con Hijos'. La expectativa ahora recae en si las actrices podrán convertir esta idea en realidad.