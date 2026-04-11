Apareció el joven que había desaparecido en Chaco

El personal de la Comisaría Sexta de Sáenz Peña encontró a un joven de 28 años que había sido reportado como desaparecido por su madre, quien notificó su falta de contacto desde la tarde anterior.

Hoy 06:16

El personal de la Comisaría Sexta de Sáenz Peña logró encontrar a un joven de 28 años que había sido reportado como desaparecido por su madre. La mujer, de 35 años, había denunciado su ausencia desde las 19:30 de ayer, lo que activó los protocolos de búsqueda.

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Los agentes comenzaron una búsqueda intensiva en la zona conocida como 'La Termal'. Tras horas de inquietud, alrededor de las 3:30 de la madrugada, los efectivos localizaron al joven, quien se encontraba sano y salvo en el barrio Mitre.

El hallazgo se produjo en la calle 12 entre 33 y 35, donde el joven se desplazaba en una bicicleta playera. Este detalle fue clave para que los agentes pudieran identificarlo rápidamente durante la búsqueda.

Una vez encontrado, el joven manifestó que no había sufrido ningún inconveniente y que simplemente había decidido salir a dar una vuelta en bicicleta. Su estado de salud fue considerado adecuado, lo que tranquilizó a sus familiares.

La rápida respuesta de la Comisaría Sexta y el cumplimiento de los protocolos de búsqueda fueron fundamentales para el desenlace positivo de este caso. La comunidad de Sáenz Peña se mostró aliviada por la noticia.

Finalmente, tras confirmar que el joven estaba bien, se procedió a desactivar el protocolo de búsqueda de personas que había sido activado ante su desaparición.