Cortes de luz programados en Santa Fe para este jueves

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) ha programado cortes de luz para este jueves 9 de abril en diversas áreas de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, San José del Rincón y Arroyo Leyes, como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica.

Hoy 04:52

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) ha comunicado que el jueves 9 de abril se llevarán a cabo cortes programados de electricidad en varias zonas de Santa Fe y localidades adyacentes. Estos cortes son parte de un plan de mantenimiento que incluye el reemplazo de conductores, postes y el despeje de electroductos.

Los sectores afectados incluyen áreas clave de Santa Fe, como bulevar Gálvez, Mitre y Ituzaingó, entre otros. Se espera que el servicio se interrumpa desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde en diferentes horarios y ubicaciones.

Particularmente, de 8 a 10 se verán afectadas las zonas de Castelli, Boneo, Blas Parera y Estrada. Mientras tanto, de 8 a 12 se cortará el suministro en la RN 168 entre el club de Velocidad y el ingreso al túnel Subfluvial.

Asimismo, de 8:30 a 11:30 los usuarios de Larrea, Berutti, Diagonal Santa Fe y Chiclana experimentarán cortes, mientras que de 9 a 11 se interrumpirá el servicio en Padre Genesio, Regimiento 12 de Infantería, Aguado y Europa.

En otras zonas, como Alberti, Ayacucho y Avenida Peñaloza, se prevé un corte de 9 a 13. Los trabajos de mantenimiento también afectarán áreas como Teniente Loza, Chaco y Ponce de León, con horarios específicos de interrupción.

La EPE ha informado que en caso de condiciones climáticas adversas, estos cortes podrían ser pospuestos. Para más información sobre los cortes de luz, los ciudadanos pueden consultar el servicio de WhatsApp de la EPE, donde se detalla el tiempo estimado de las interrupciones.