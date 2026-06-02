Quimsa, otra vez en la elite continental: volverá a jugar la Basketball Champions League Americas

La Fusión aseguró una nueva participación internacional tras alcanzar las finales de la Liga Nacional.

Hoy 17:20

Quimsa volverá a decir presente en la Basketball Champions League Americas, el certamen continental más importante de clubes organizado por FIBA.

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La Fusión aseguró su clasificación luego de alcanzar las Finales de la Liga Nacional 2025/26, ratificando una presencia cada vez más habitual en los grandes escenarios internacionales del básquet.

El equipo santiagueño compartirá representación argentina en la próxima edición de la BCLA junto a Ferro Carril Oeste y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

La clasificación representa un nuevo reconocimiento deportivo para Quimsa, que en los últimos años se consolidó como uno de los clubes protagonistas del básquet argentino y sudamericano.

Su llegada a una nueva final de la Liga Nacional le permitió asegurarse un lugar en la competencia internacional de la temporada 2026/27, donde volverá a medirse con los mejores equipos del continente.

Ferro y Gimnasia también jugarán la BCLA

Además de Quimsa, Ferro obtuvo su plaza por haber conquistado la última edición de la Liga Sudamericana, logro que le otorgó la clasificación directa a la Basketball Champions League Americas.

El tercer boleto quedó en manos de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El Mens sana aseguró su participación más allá del resultado de la semifinal ante Ferro: si avanza a las Finales, ingresará como finalista de la Liga Nacional; si queda eliminado, conservará la plaza por haber finalizado segundo en la fase regular.

Los argentinos en la Liga Sudamericana

El mapa internacional también quedó definido para la Liga Sudamericana, el segundo torneo continental más importante de la región.

Allí estarán Boca Juniors, Regatas Corrientes y Oberá Tenis Club.

En principio, una de las plazas correspondía a Obras Basket por su ubicación final en la temporada, pero tras la decisión del club de no participar en la próxima edición de la Liga Nacional, ese lugar fue reasignado al equipo misionero, que era el siguiente mejor ubicado en la clasificación.

Seis equipos argentinos en competencias FIBA

De esta manera, el básquet argentino volverá a tener una fuerte presencia internacional con seis representantes distribuidos entre las dos principales competencias continentales.

Para Quimsa será una nueva oportunidad de sostener su protagonismo regional y seguir afianzando una identidad competitiva que ya lo convirtió en uno de los grandes referentes del país en el plano internacional.