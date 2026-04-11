Conmoción en Córdoba: un perro provocó graves heridas a su dueño

El hecho se registró en la capital de la vecina provincia. El animal sería propiedad del agredido, que tiene 56 años y fue hospitalizado.

Hoy 07:04

Un hombre de 56 años resultó gravemente herido tras ser atacado por un perro en barrio Villa Adela, en la ciudad de Córdoba.

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El episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Reconquista al 4300, donde, por causas que aún se investigan, el animal —que sería de su propiedad y cuya raza aún no fue informada— le provocó lesiones de consideración.

Según detallaron fuentes policiales, la víctima sufrió heridas en la pierna izquierda y en el cuero cabelludo. Tras un llamado al servicio de emergencias, efectivos acudieron al lugar y lo trasladaron inicialmente al Hospital Madre Teresa de Calcuta.

El diagnóstico preliminar indicó lesiones compatibles con mordeduras de perro, con pérdida de masa muscular tanto en la zona occipital como en la pantorrilla izquierda. Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente fue derivado al Hospital de Urgencias para una mejor atención.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el ataque.