Levantaron el paro de colectivos y todas las líneas vuelven a la normalidad

Alrededor de las 11 las tres líneas que seguían en asamblea levantaron también la medida. Todas comenzaron a circular nuevamente durante la mañana.

Hoy 11:28

Luego de jornadas de incertidumbre para los usuarios, el servicio de transporte público de pasajeros comenzó a normalizarse en gran parte de la región.

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El secretario general de la UTA local, Eduardo Palma, confirmó que este sábado se retomó la actividad en la mayoría de los recorridos urbanos e interurbanos.

A pesar de este avance, desde el gremio aclararon que la situación no está resuelta en su totalidad, ya que algunas prestatarias continúan bajo análisis. "Seguimos en asamblea", advirtió Palma, haciendo referencia a las líneas que aún no han salido a la calle.

Las líneas que ya prestan servicio

De acuerdo a lo informado por el titular del gremio, las unidades que ya se encuentran circulando con normalidad son:

Línea 120

Empresa El Decano: Líneas 10, 12, 14, 18 y 19.

Empresa 27 de Junio: Servicios Santiago-Fernández y Santiago-Clodomira.

Línea 17: Recorrido Santiago-La Banda.

Líneas que seguían en asamblea

Alrededor de las 11 el personal de las siguientes líneas resolvieron retornar a la actividad normal:

Líneas 115 y 116.

Línea 21 (Empresa 9 de Julio).