Liga Santiagueña: el Torneo Anual continúa este domingo con cuatro partidos

Esta tarde habrá acción en La Banda, Forres, Fernández y Beltrán.

Hoy 07:00

La primera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol tendrá continuidad este domingo con la disputa de cuatro encuentros en distintos escenarios, luego del inicio que se produjo el viernes.

En el arranque del certamen este viernes, Mitre y Estudiantes de Huaico Hondo igualaron sin goles, mientras que Vélez de San Ramón debutó con una sólida victoria por 2-0 frente a Banfield.

Cuatro partidos le dan continuidad a la fecha

La acción seguirá este domingo con una jornada cargada, en la que se jugarán cuatro encuentros tanto en Reserva como en Primera División.

En uno de los duelos destacados, Central Argentino recibirá a Villa Unión, desde las 17 en Primera, tras el choque de Reserva a las 15.

Además, habrá clásico en Forres, donde Defensores será local ante Atlético, en un partido que siempre genera gran expectativa.

La jornada dominical también incluirá el cruce entre Independiente de Fernández y Unión de Beltrán, y el duelo entre Independiente de Beltrán y Sportivo Fernández, todos programados con Reserva a las 14 y Primera a las 16.

La fecha se completa entre lunes y miércoles

La programación de la jornada inaugural se extenderá en los próximos días. El lunes será el turno de Güemes frente a Comercio Central Unidos por la Zona Capital.

El martes jugarán Sarmiento de La Banda ante Agua y Energía, mientras que el miércoles cerrarán la fecha Yanda FC frente a Central Córdoba, en el predio del “Ferroviario” y a puertas cerradas.

En tanto, Unión Santiago e Instituto Deportivo Santiago tendrán fecha libre.

Programación completa – Fecha 1

Viernes 10

Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo

Vélez de San Ramón 2-0 Banfield

Domingo 12

Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)

Reserva 15.00 | Primera 17.00

Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Lunes 13

Güemes / Comercio (Zona Capital)

Reserva 14.30 | Primera 16.30

Martes 14

Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Miércoles 15

Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.