Newell’s y San Lorenzo se ven las caras con la necesidad de sumar

La Lepra recibe al Ciclón en Rosario por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Hoy 02:30

Newell’s Old Boys y San Lorenzo se enfrentarán este domingo desde las 15.00 en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un duelo con realidades diferentes pero con la necesidad de sumar.

El equipo rosarino llega con algo de aire tras encadenar dos triunfos consecutivos, el último por 3-1 ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades. Sin embargo, el presente sigue siendo delicado: el fantasma del descenso continúa latente y la clasificación a los playoffs, a falta de cuatro fechas, aparece prácticamente fuera de alcance.

Newell’s busca consolidar la recuperación

En Parque Independencia, el conjunto dirigido por Frank Kudelka intentará sostener la levantada y darle continuidad a una racha positiva que no conseguía desde hace un año. Un nuevo triunfo le permitiría seguir alejándose de la zona baja y ganar confianza en un torneo complicado.

San Lorenzo necesita sumar para escalar

Por su parte, el “Ciclón” atraviesa un momento de transición bajo la conducción de Gustavo Álvarez. Viene de empatar 1-1 frente a Deportivo Recoleta en su debut continental, un resultado que dejó sensaciones encontradas pese a mantener el invicto del nuevo ciclo.

Con una zona A muy pareja, San Lorenzo necesita sumar en Rosario para escalar posiciones. Para este encuentro recupera a Jhojan Romaña, aunque no podrá contar con el suspendido Nicolás Tripichio.

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa