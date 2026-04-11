Platense intentará recuperarse ante Gimnasia de Mendoza sin descuidar la Copa Libertadores

El Calamar, que viene de caer en su estreno internacional, recibe al Lobo mendocino por la fecha 14 del Apertura.

Hoy 02:30

Platense y Gimnasia y Esgrima de Mendoza se enfrentarán este domingo desde las 15.00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave para ambos.

El “Calamar” llega golpeado tras su debut en la Copa Libertadores, donde cayó 2-0 ante Corinthians como local. A pesar de la histórica participación internacional, el equipo sabe que no puede descuidar el torneo doméstico si pretende meterse en los playoffs.

Platense, entre la Libertadores y el Apertura

El conjunto de Vicente López se ubica décimo en la Zona A con 15 puntos, a solo dos de los puestos de clasificación. Si bien el gran objetivo del semestre pasa por la Libertadores, donde el próximo jueves visitará a Peñarol en Montevideo, necesita hacerse fuerte en casa para no perder terreno en el campeonato local.

Gimnasia llega en alza pero con urgencias

Por su parte, Gimnasia de Mendoza arriba con el ánimo en alza tras una gran remontada ante Vélez Sarsfield, donde dio vuelta un 0-2 y se impuso con goles de Ezequiel Muñoz, Agustín Módica y Emanuel Mammana en contra.

Sin embargo, el “Lobo” mendocino necesita seguir sumando para escapar de la zona baja, ya que se encuentra comprometido tanto en la tabla anual como en los promedios. Además, el próximo miércoles debutará en la Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro de Salta, por los 32avos de final.

Datos del partido

Hora: 15.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Nicolás Lamolina

Estadio: Ciudad de Vicente López